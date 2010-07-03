Восстановлено движение по двум полосам в районе Песчаного проезда

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Движение по второй и третьей полосам в районе Песчаного проезда восстановлено после ДТП, сообщается в микроблоге транспортного комплекса в Twitter.

Ранее сообщалось, что движение в сторону Ленинградского проспекта полностью перекрыто. Там столкнулись два автомобиля.

Движение троллейбусов № 59 и 61 было затруднено. Согласно информации Мосгортранса, по этим маршрутам запустили компенсационные автобусы.

Поступала информация и о затруднениях на улице Народного Ополчения. Причина – падение опоры освещения на проезжую часть.