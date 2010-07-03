Движение на улице Народного Ополчения затруднено из-за аварии

Фото: Агентство "Москва"

Опора освещения упала на проезжую часть на улице Народного Ополчения в столице, передает телеканал Москва 24.

В районе аварии затруднено движение автомобилей и общественного транспорта.

Еще два ДТП произошло сегодня в Подмосковье. В Дмитрове жертвами столкновения с иномаркой Mitsubishi стали два человека. Среди них оказался помощник прокурора по ЦФО Олег Мелик-Адамов. По предварительной версии, водитель легковушки не пропустил грузовик.

Три человека, в том числе один ребенок, погибли в аварии в Электростали. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем Skoda.