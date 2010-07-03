Байкер и его пассажирка пострадали в ДТП на МКАД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Куташева Арина

На юге Москвы произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Пострадали два человека, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ДТП случилось на 43 километре внешней стороны МКАД. Мотоцикл Kawasaki столкнулся с легковым автомобилем Hyundai.

Пострадали мотоциклист и его пассажирка. Их доставили в больницу. В столичном управлении ГИБДД подтвердили факт аварии.

Ранее один человек погиб при аварии на западе столицы. ДТП произошло по адресу: улица Большая Очаковская, дом 47, строение 1. Столкнулись мотоцикл и эвакуатор "Газель".