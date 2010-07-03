Три человека пострадали в ДТП с фурой и скорой в Подмосковье

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ДТП с участием трех транспортных средств произошло на 17-м километре Щелковского шоссе в Подмосковье, сообщает Агентство "Москва".

Автомобиль скорой помощи столкнулся с фурой и автомобилем Lexus около 12:10. В результате аварии пострадали три человека.

На место ДТП вылетел вертолет с медиками.