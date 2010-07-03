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Водитель Jaguar пострадал в аварии на Ленинградском шоссе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, на Ленинградском шоссе, в районе улицы Беломорской, в результате дорожной аварии перевернулся автомобиль Jaguar. Водитель иномарки получил травмы", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что на место происшествия уже прибыли сотрудники полиции и команда врачей. Подробности ДТП сейчас уточняются.

