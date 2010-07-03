Бензовоз и грузовик столкнулись на МКАД

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Один человек пострадал при столкновении бензовоза и грузовика. ДТП произошло на МКАД в районе Терлецкого лесопарка. Об этом сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах.

По информации правоохранителей, бензовоз и грузовой автомобиль Hyundai столкнулись на внешней стороне 3-го километра МКАД. "В результате пострадал человек, ехавший в грузовике", – уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас пострадавший остается зажатым в машине. На место аварии прибыли сотрудники экстренных служб. Они пытаются вытащить пострадавшего.

В результате ДТП более 300 литров топлива вытекло на МКАД.