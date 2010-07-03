Четыре автомобиля столкнулись на западе Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Автоавария с участием четырех машин произошла на Живописном мосту в Москве.

Пострадали четыре человека, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

На месте работают сотрудники ДПС. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Три человека ранее пострадали при столкновении двух машин в ТиНАО.