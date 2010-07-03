Три человека пострадали при столкновении двух машин в ТиНАО

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В ТиНАО в результате аварии пострадали три человека, сообщили Агентству "Москва" в столичном ГИБДД.

ДТП произошло в поселении Вороновское. Столкнулись легковые автомобили Audi и Hyundai.

В результате пострадали три человека. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Британские исследователи ранее пришли к выводу, что женщины-водители реже попадают в ДТП, чем мужчины.