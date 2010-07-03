Один человек погиб в результате ДТП в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб, еще двое пострадали в результате ДТП в Мещанском районе столицы в центре Москвы.

Авария произошла неподалеку от дома 2 на Суворовской площади, рассказали Агентству "Москва" в экстренных службах города.

Автомобиль Skoda Octavia совершил наезд на препятствие. В момент ДТП в автомобиле находились шесть человек.

Отмечается, что трое смогли выбраться из легковушки самостоятельно, еще троих деблокировали сотрудники МЧС.

Три человека ранее погибли и один пострадал в результате столкновения двух легковых и двух грузовых автомобилей на Ленинградском шоссе в Подмосковье.