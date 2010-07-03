Водитель иномарки скрылся после столкновения с полицейской машиной

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Сотрудники полиции разыскивают водителя автомобиля Hyundai, который скрылся после столкновения с машиной МВД. В городе объявлен план "Перехват".

Авария произошла в районе 14-го километра МКАД недалеко от ТЦ "Мега Белая Дача". "Водитель совершил столкновение с патрульной автомашиной ГИБДД и после ДТП скрылся", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы полиции.

Розыск ведется в Южном, Юго-Восточном и Центральном административных округах столицы.