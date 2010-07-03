Лихач чуть не спровоцировал в прямом эфире несколько аварий
Лихач едва не спровоцировал в прямом эфире несколько аварий. Происходящее он транслировал в прямом эфире Instagram.
На кадрах, которые опубликовали в одном из популярных пабликов, видно, как водитель едет по пешеходной дорожке. Люди в последний момент успевают отпрыгнуть в сторону. Потом автомобилист выезжает на дорогу и объезжает пробку по встречной полосе, не обращая внимания на двойную сплошную и светофоры.
Пользователи узнали на кадрах микрорайон Кожухово. Видео собрало десятки возмущенных комментариев. Под постом отписался, предположительно, и сам водитель. Он предложил всем недовольным встретиться и высказать свои претензии в лицо.
"Я знаю, где ходят дети, знаю, как нужно обходить эти моменты. Я никогда в жизни никого не сбивал, слава Всевышнему, и не собирать сбивать. Я контролирую эти все моменты. Я ничего такого не делал, чтобы эта грязь сейчас была в комментариях. По факту сначала мне предъявите, что я не так сделал", – заявил Абдул Алимдар.
Телеканал Москва 24 связался с предполагаемым нарушителем. В беседе мужчина все отрицал.
"Это не я. Видео просто прикольное, мне понравилось. Ролик мне скинули, я его выставил, потому что у меня страница такая. Всякие видео там. Вы же были на моей странице? Вы же видели, что там нет никаких нарушений", – сообщил он в телефонном разговоре.
Разобраться в произошедшем и установить личность нарушителя предстоит ГИБДД.
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