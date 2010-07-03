Два человека погибли в результате ДТП на Старосимферопольском шоссе

Два человека погибли и один получил ранения в результате ДТП на Старосимферопольском шоссе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Авария произошла в 8:40 на 85-м километре трассы. Там лоб в лоб столкнулись два транспортных средств. В пресс-службе ведомства призвали автомобилистов быть внимательными и соблюдать ПДД.

В областном главке МВД уточнили, что столкнулись автомобили Daewoo Matiz и Nissan Qashqai. Погибли оба водителя. Пассажир Nissan госпитализирован.

Движение транспорта в районе ДТП не затруднено. На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства произошедшего.

Накануне два человека погибли и один пострадал в результате ДТП на 45-м км трассы М7 "Волга".