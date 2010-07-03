Два человека погибли и один пострадал в результате ДТП на 45 км трассы М-7 "Волга"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В результате столкновения двух транспортных средств в Богородском городском округе двое погибли и один человек пострадал, сообщается в официальном Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

ДТП произошло на 45 км трассы М-7 "Волга". Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В министерстве призвали водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по факту наезда водителя Toyota Land Cruiser на сотрудника ДПС на западе Москвы. Уточняется, что речь идет об уголовном деле по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".