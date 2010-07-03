СК возбудил дело против сына экс-сенатора, сбившего инспектора ДПС

СК возбудил уголовное дело по факту наезда водителя Toyota Land Cruiser на сотрудника ДПС на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.
Там уточнили, что сотрудники СК по Москве расследуют уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".
По данным СК, в ночь на 26 мая на Кутузовском проспекте инспектор ДПС остановил автомобиль Toyota для проверки документов. Однако молодой человек 1992 года рождения, который был за рулем иномарки, попытался скрыться. Уходя от погони, он совершил наезд на сотрудника полиции.
Инспектора увезли в больницу с травмами, а водителя задержали. Следователи уже приступили к его допросу, уточнили в ведомстве.
Ранее телеканал Москва 24 сообщал, что в столице задержали Тимура Галлямова − сына экс-сенатора от Амурской области Амира Галлямова. Когда пытавшийся сбежать от полиции нарушитель остановился на красный сигнал светофора на пересечении Минской и Мосфильмовской улиц, сотрудник ДПС выскочил из служебного авто, чтобы задержать беглеца. Однако водитель нажал на педаль газа и сбил стража порядка.
СК возбудил уголовное дело после наезда на инспектора ДПС
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