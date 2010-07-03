Сына экс-сенатора задержали после погони в столице

Фото: телеграм-канал Baza

Сотрудники правоохранительных органов задержали в столице сына бывшего сенатора от Амурской области Амира Галлямова – Тимура Галлямова, сообщает телеканал Москва 24.

Молодой человек попытался скрыться от сотрудников полиции, когда те остановили его Toyota Land Cruiser 200 на Кутузовском проспекте для проверки документов. В скором времени Галлямова-младшего остановили уже на пересечении Минской и Мосфильмовской улиц. На светофоре нарушитель сбил сотрудника ДПС.

В пресс-службе МВД подтвердили факт инцидента, не уточнив имя подозреваемого. Пострадавший сотрудник полиции с переломом голени госпитализирован в медицинское учреждение.

Амир Галлямов являлся членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Амурской области с 2007 по декабрь 2011 гг. С мая по декабрь 2012 года – министр физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области.