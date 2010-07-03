Водитель сбил людей на тротуаре в Петербурге

Автомобиль выехал на тротуар в Петроградском районе Петербурга, передает РИА Новости.

Инцидент произошел около 17:50 на пересечении Каменноостровского проспекта с улицей Куйбышева. Водитель на Renault Logan наехал на велосипедиста и пешеходов. Среди них были мужчина и мальчика восьми лет. Проводится проверка.

В конце декабря прошлого года в центре Петербурга Mercedes сбил прохожих после столкновения с другой машиной. На пересечении набережной реки Фонтанки с Невским проспектом он столкнулся с Subaru и наехал на пешеходов. Шестерых людей госпитализировали, в том числе двоих детей.