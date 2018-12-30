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30 декабря, 22:05

В центре Петербурга автомобиль врезался в толпу прохожих

происшествия ДТП

30 декабря, 22:05

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Фото: 78.mchs.gov.ru

Автомобиль Mercedes сбил прохожих в центре Санкт-Петербурга после столкновения с другой машиной. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает ТАСС.

ДТП произошло 30 декабря в 17:23 на пересечении набережной реки Фонтанки с Невским проспектом. Mercedes столкнулся с автомобилем Subaru и наехал на шестерых пешеходов.

В результате ДТП шесть человек были госпитализированы. Трое из них находятся в состоянии средней тяжести. Среди госпитализированных двое детей, их могут направить в реанимацию. По факту ДТП проводится административное расследование.

происшествия ДТП

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