В центре Петербурга автомобиль врезался в толпу прохожих

Автомобиль Mercedes сбил прохожих в центре Санкт-Петербурга после столкновения с другой машиной. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает ТАСС.

ДТП произошло 30 декабря в 17:23 на пересечении набережной реки Фонтанки с Невским проспектом. Mercedes столкнулся с автомобилем Subaru и наехал на шестерых пешеходов.

В результате ДТП шесть человек были госпитализированы. Трое из них находятся в состоянии средней тяжести. Среди госпитализированных двое детей, их могут направить в реанимацию. По факту ДТП проводится административное расследование.