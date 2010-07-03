Автобус насмерть сбил пешехода в Мытищах

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Водитель рейсового автобуса сбил пешехода в Мытищах, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел 1 июня на 9-м километре Осташковского шоссе. От полученных травм мужчина скончался. По предварительной информации, он переходил проезжую часть в неустановленном месте.

24 мая велосипедист погиб под колесами грузовика в Пушкинском городском округе. Авария случилась на 49-м километре трассы А107.

За день до этого грузовой тепловоз насмерть сбил мужчину вблизи станции МЦК Стрешнево. Погибший не падал на пути, а шел вдоль них. Полицейские предполагают, что он хотел перебежать пути.