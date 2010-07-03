Тепловоз сбил мужчину рядом со станцией МЦК Стрешнево

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Грузовой тепловоз насмерть сбил мужчину вблизи станции МЦК Стрешнево. Инцидент не повлиял на движение поездов, сообщает Агентство "Москва".
Отмечается, что погибший не падал на пути, а шел вдоль них. "Это третий путь, не главный путь, по которому ходят "Ласточки". Это путь, по которому двигаются грузовые маневровые тепловозы", – уточнили транспортном управлении МВД по ЦФО.
Полицейские предполагают, что мужчина хотел перебежать пути, однако был смертельно травмирован маневровым тепловозом.
Личность погибшего сейчас устанавливают. На месте трагедии работают сотрудники транспортной полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.
В МЖД горожанам напомнили о необходимости пользоваться мостами и подземными пешеходными переходами. "Призываем людей не нарушать правила и не ходить по путям", – отметили в пресс-службе.
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