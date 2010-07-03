Грузовик насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Велосипедист погиб под колесами грузовика в Пушкинском городском округе. Об этом сообщает подмосковный Минтранс.

Авария произошла на 49 километре трассы А107 в 18:36.

Сотрудники ведомства призвали водителей быть внимательными на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения.

