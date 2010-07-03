Водитель Volkswagen сбил ребенка на юго-западе столицы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Водитель Volkswagen сбил ребенка в районе Ясенево и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На Литовском бульваре в районе дома № 48 неизвестный на черном Volkswagen сбил ребенка и скрылся с места аварии", – сообщили агентству.

На мечте ЧП работают полицейские. Для розыска водителя объявлен план "Перехват".

