Тело юноши обнаружили на крыше электрички в Подмосковье

Тело молодого человека обнаружили на крыше электрички Киевского направления МЖД. Юноша погиб от удара током, сообщили Агентству"Москва" в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.
Как уточнили в МВД, погибшего нашли на железнодорожной станции Нара, на крыше пригородного поезда сообщением Москва − Нара. По предварительным данным, он получил смертельный удар электрическим током, отметили полицейские.
На месте уже работают сотрудники транспортной полиции. Им предстоит выяснить обстоятельства случившегося.
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