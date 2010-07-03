Тело юноши обнаружили на крыше электрички в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тело молодого человека обнаружили на крыше электрички Киевского направления МЖД. Юноша погиб от удара током, сообщили Агентству"Москва" в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Как уточнили в МВД, погибшего нашли на железнодорожной станции Нара, на крыше пригородного поезда сообщением Москва − Нара. По предварительным данным, он получил смертельный удар электрическим током, отметили полицейские.

На месте уже работают сотрудники транспортной полиции. Им предстоит выяснить обстоятельства случившегося.