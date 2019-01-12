Электричка сбила трех человек в Люберцах

Три человека попали под электричку в Люберцах, двое из них погибли, один пострадал. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах города.
По информации экстренных служб, ЧП произошло у железнодорожной станции Малаховка. Как пояснил собеседник агентства, "электричка сбила трех человек, двое из них скончались, еще один получил травмы".
Представитель экстренных служб добавил, что инцидент не повлиял на график движения поездов.
Уточняется, что погибшими оказались мужчины 45–50 лет. Согласно предварительным данным, они переходили железнодорожные пути в неустановленном месте и их сбил электропоезд сообщением 47-й километр – Москва.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.