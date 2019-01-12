Электричка сбила трех человек в Люберцах

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Три человека попали под электричку в Люберцах, двое из них погибли, один пострадал. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах города.

По информации экстренных служб, ЧП произошло у железнодорожной станции Малаховка. Как пояснил собеседник агентства, "электричка сбила трех человек, двое из них скончались, еще один получил травмы".

Представитель экстренных служб добавил, что инцидент не повлиял на график движения поездов.

Уточняется, что погибшими оказались мужчины 45–50 лет. Согласно предварительным данным, они переходили железнодорожные пути в неустановленном месте и их сбил электропоезд сообщением 47-й километр – Москва.