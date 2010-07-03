Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Электричка насмерть сбила мужчину в районе станции Сергиев Посад Ярославского направления Московской железной дороги, сообщает Агентство "Москва".

ЧП произошло 13 марта около 15:00. Электричка следовала из Сергиева Посада в Москву. Погибшим оказался мужчина 1970 года рождения. По предварительным данным, он шел вдоль путей и никак не отреагировал на сигнал машиниста.

На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции, они устанавливают обстоятельства случившегося.