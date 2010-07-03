Иномарка и мотоцикл столкнулись на Мичуринском проспекте

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Автомобиль BMW и мотоцикл столкнулись на Мичуринском проспекте на западе столицы. По предварительным данным, пострадал один человек.

На месте аварии в сторону центра образовался затор, сообщает телеканал Москва 24. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", скорость движения на участке сейчас составляет 7 километров в час. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что Центр организации дорожного движения оценил трафик в Москве в 5 баллов. Затруднено движение на Ленинградском шоссе. Кроме того, из-за проведения дорожных работ ограничено движение транспорта по Бережковской набережной в районе площади Европы.

Крупная авария произошла накануне на Кутузовском проспекте. При столкновении четырех автомобилей и рейсового автобуса пострадали шесть человек, двоих госпитализировали на вертолете.

