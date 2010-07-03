Движение на Люблинской улице восстановлено после ДТП

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Движение в районе Люблинской улице восстановлено. Из-за аварии там вводили ограничения, сообщается в микроблоге транспортного комплекса Москвы в Twitter.

Были перекрыты правые полосы в обоих направлениях у дома 32. Кроме того, временные перекрытия вводили на участке в сторону Волгоградского проспекта для работы городских служб. Отмечались затруднения движения по направлению к области.

Еще одно ДТП случилось на пересечении Профсоюзной улицы с улицей Островитянова, где столкнулись четыре автомобиля. Есть пострадавшие.

Крупная авария произошла сегодня и на Кутузовском проспекте. При столкновении четырех автомобилей и рейсового автобуса пострадали шесть человек, двоих госпитализировали на вертолете.