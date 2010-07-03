Два человека пострадали в аварии с четырьмя машинами в Москве

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Четыре автомобиля столкнулись на юго-западе столицы, два человека пострадали, передает ТАСС.

ДТП произошло на пересечении Профсоюзной улицы с улицей Островитянова. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины и обстоятельства аварии. Пострадавших осматривают медики. По информации транспортного комплекса города, движение на участке не затруднено.

Крупное ДТП произошло сегодня на Кутузовском проспекте в районе пересечения с Минской улицей. При столкновении четырех автомобилей и рейсового автобуса пострадали шесть человек.

Двоих эвакуировали в больницу на вертолете, это были пассажиры машины каршеринга. Пассажиры автобуса не пострадали.