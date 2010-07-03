Движение в районе ДТП на Кутузовском проспекте восстановлено

Фото: канал Москва 24

Движение в районе аварии на Кутузовском проспекте восстановлено, передает телеканал Москва 24.

Движение на Кутузовском проспекте восстановлено частично: 1 полоса занята дорожными службами. — Московский транспорт (@DtRoad) 2 июня 2019 г.



ДТП произошло в районе пересечения с Минской улицей. Там столкнулись четыре автомобиля и рейсовый автобус № 840. По информации ГИБДД, в результате столкновения машин пострадали шесть человек.

Как рассказали очевидцы, каршеринговый автомобиль Volkswagen Polo на полном ходу пытался перестроиться с одной полосы на другую и вылетел на встречную. В результате водитель задел четыре автомобиля, а также один автобус. В нем находились 15 человек, они не пострадали.

На место аварии оперативно прибыли машины скорой помощи, пожарные, ГИБДД и медицинский вертолет. Он эвакуировал пассажиров каршеринга. Их доставили в больницу, где им оказывают медицинскую помощь.

Ранее в крупной аварии в Ногинском районе (Богородском городском округе) пострадали четыре человека. На 40-м километре Горьковского шоссе случилось столкновение семи автомобилей.

