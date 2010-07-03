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09:13

Движение на Кутузовском проспекте перекрыто из-за аварии

происшествия ДТП

09:13

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Из-за крупной аварии на Кутузовском проспекте затруднено движение

В сторону центра перекрыто движение из-за аварии, передает телеканал Москва 24.

ДТП произошло в районе пересечения с Минской улицей. Как уточняет ТАСС, там столкнулись четыре автомобиля и рейсовый автобус № 840.

Агентство "Москва" сообщает, что пострадали пять человек. Вертолет Московского авиационного центра эвакуировал в столичную больницу мужчину и женщину. Их сопровождала авиамедицинская бригада. По другим данным, число пострадавших возросло до 7. ГИБДД уточняет, что их шестеро.

Машины пускают в объезд по двум полосам встречного направления. Водителей просят объезжать место происшествия.

В районе сквера Девичьего поля 2 июня перекроют несколько улиц для съемок фильма. С 9:00 до 14:00 будут недоступны участок улицы Россолимо (от дома 11 до дома 17), Малый Боженинский переулок и часть Олсуфьевского переулка (от дома 13, строения 1 до дома 10, строения 1). С 14:00 до 20:00 для проезда закроют перекресток между переулком Хользунова и улицей Россолимо.

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