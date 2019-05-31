Ограничения в выходные: что перекроют и как объехать

В эти выходные в столице пройдет очередной марафонский забег по столичным набережным. Кроме того, Москва по-прежнему остается популярной площадкой для съемок фильмов. Однако автомобилистов в эти дни ждут некоторые дорожные ограничения. Рассказываем, что перекроют и как объехать, чтобы добраться до цели.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Марафон "Бегущие сердца"

1 июня в центре Москвы будет ограничено движение в связи с проведением благотворительного марафона "Бегущие сердца". Забег пройдет в День защиты детей.

Так, в первый день лета с 00:00 до 18:00 будут полностью закрыты Москворецкая улица и Большой Москворецкий мост. С 7:00 до 12:30 будут перекрыты Болотная улица, Болотная площадь, улица Серафимовича и Софийская набережная. С 7:00 до 14:30 нельзя будет проехать во 2-м Раушском переулке, а также по Раушской, Москворецкой, Кремлевской, Пречистенской и Фрунзенской набережным.

Фото: transport.mos.ru

С 7:00 до 15:30 этого же дня будут перекрыты Садовническая улица, улица Балчуг, Лубочный переулок, Большой Устьинский мост и Устьинская набережная. С 8:00 до 15:00 не будет движения на Котельнической, Гончарной и Краснохолмской набережных.

Кроме того, с 12:00 30 мая до конца дня 2 июня перекрыта площадь Васильевского спуска.



Съемки фильма

2 июня в районе сквера Девичьего поля перекроют несколько улиц для съемок фильма. Так, с 9.00 до 14.00 будут перекрыты участок улицы Россолимо (от дома 11 до дома 17), Малый Боженинский переулок и часть Олсуфьевского переулка (от дома 13, строения 1 до дома 10, строения 1).

Фото: transport.mos.ru

А с 14.00 до 20.00 для проезда будет закрыт перекресток между переулком Хользунова и улицей Россолимо.