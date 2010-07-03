Движение на участке Калужского шоссе ограничили по 18 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение на участке Калужского шоссе ограничено по 18 июля в связи со строительством дороги. Об этом сообщили в инфоцентре транспортного комплекса столицы.

Как уточнили в ведомстве, ограничения ввели из-за продления сроков строительства автомобильной дороги. Они будут действовать круглосуточно с 27 мая по 18 июля от дома № 8А до дома № 10 на Калужском шоссе. Перекрыта одна полоса основного хода в каждом направлении и одна полоса дублера в центр и в область, рассказали в инфоцентре Агентству "Москва".

Кроме того, с 19 по 28 июля ограничения введут и на участке дублера Калужского шоссе между домами № 8А и 10. Там проезд транспорта ограничат круглосуточно с поэтапным занятием одной полосы.