Улицы в центре Москвы перекроют с 30 мая из-за марафона "Бегущие сердца"

В Центре организации дорожного движения напомнили, что в связи с проведением зеленого марафона "Бегущие сердца" с 12.00 30 мая до 23.59 2 июня будет перекрыта площадь Васильевский спуск.
Помимо этого, с 1 июня с 00.00 до 18.00 будут полностью закрыты Москворецкая улица и Большой Москворецкий мост.
В тот же день с 7.00 до 12.30 будут полностью перекрыты Болотная улица, Болотная площадь, улица Серафимовича и Софийская набережная. С 7.00 до 14.30 движение будет перекрыто на Раушской набережной, на 2-Раушском переулке, на Москворецкой, Кремлевской, Пречистенской и Фрунзенской набережных.
С 7.00 до 15.30 этого же дня будут перекрыты Садовническая улица, улица Балчуг, Лубочный переулок, Большой Устьинский мост и Устьинская набережная. С 8.00 до 15.00 не будет движения на Котельнической, Гончарной и Краснохолмской набережных.
Ранее сообщалось, что деньги, собранные на благотворительном забеге в 2019 году, пойдут на развитие Центра раннего вмешательства Фонда "Обнаженные сердца", а также на проекты Ранней помощи на существующих площадках в Москве, Нижнем Новгороде и Туле. В прошлом году участниками забега стали 15 тысяч человек.
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