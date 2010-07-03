Движение в центре Москвы перекроют из-за марафона "Бегущие сердца"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Марафон "Бегущие сердца" временно изменит движение в центре столицы. Ряд улиц перекроют с 30 мая по 2 июня, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Отмечается, что с 12:00 30 мая до 23:59 2 июня полностью перекроют площадь Васильевский спуск.

Помимо этого, 1 июня с 00:00 до 18:00 машины не пустят на Москворецкую улицу и Большой Москворецкий мост. В этот же день с 07:00 до 12:30 автомобилисты не смогут проехать по Болотной улице, Болотной площади, улице Серафимовича и Софийской набережной.

Ограничения также затронут Раушскую набережную и 2-й Раушский переулок. Вместе с ними перекроют Москворецкую, Кремлевскую, Пречистенскую и Фрунзенскую набережные.

Кроме того, 1 июня с 07:00 до 15:30 движение ограничат на улицах Садовнической и Балчуг.

Благотворительный забег "Бегущие сердца" состоится в первый день лета. Деньги, собранные на забеге в 2019 году, также пойдут на развитие Центра раннего вмешательства Фонда "Обнаженные сердца", а также на проекты Ранней помощи на существующих площадках в Москве, Нижнем Новгороде и Туле. В прошлом году участниками забега стали 15 тысяч человек.

