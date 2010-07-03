Движение в районе Люблинской улицы ограничено из-за ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение в районе Люблинской улице ограничили из-за аварии, сообщается в микроблоге транспортного комплекса Москвы в Twitter.

"Из-за ДТП постороннего транспорта на Люблинской улице в районе дома 32 перекрыты правые полосы в обоих направлениях", – говорится в сообщении. Уточняется, что движение в сторону области затруднено.

Временные перекрытия ввели на участке в сторону Волгоградского проспекта для работы городских служб.

На юго-западе столицы столкнулись четыре автомобиля, передает ТАСС. ДТП случилось на пересечении Профсоюзной улицы с улицей Островитянова. Два человека пострадали.

Крупная авария произошла сегодня на Кутузовском проспекте. При столкновении четырех автомобилей и рейсового автобуса пострадали шесть человек. Пассажиров последнего среди них не было.