Очевидцы сообщили о возгорании трех автомобилей в Химках

Три автомобиля сгорели на парковке во дворе в Химках. Пожар вспыхнул на проспекте Мельникова.

Видео опубликовали очевидцы. На кадрах – высокий столб черного дыма и машины, охваченные пламенем. Огонь пытаются сбить с помощью воды. При этом шланг держат люди не в спасательной форме, сообщает телеканал Москва 24. О причинах пожара, и есть ли пострадавшие – не сообщается.