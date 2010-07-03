Автомобилистов призвали пересесть на метро из-за непогоды

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Автомобилистам рекомендуют пересесть на метро из-за прогнозируемой грозы вечером. Об этом сообщается в аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.
"На Москву надвигается гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду, сообщает МЧС. В вечерний час пик лучше выбирайте Московское метро – на дорогах будет плотно, мокро и медленно", – говорится в сообщении.
Из-за непогоды предупредительное сообщение опубликовали и сотрудники ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" в Twitter. Специалисты призвали водителей парковаться вдали от деревьев и рекламных щитов из-за сильного дождя и ветра.
Ранее москвичей предупредили о дожде, грозе и порывистом ветре до 21:00 9 июля. Москвичам и гостям столицы также напомнили, что во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить.
Июль окажется холоднее июня с вероятностью 90%, считает научный руководитель Гидрометцентра. Уже на этой неделе показатели опустятся ниже 20 градусов. Умеренно прохладная и дождливая погода в европейской части страны будет длиться еще около недели.
Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец подчеркнул, что жары не прогнозируется до конца июля. Показатели будут напоминать сентябрьские значения. Ночью они могут упасть до 5–10 градусов, а днем поднимутся не выше 12–17. В пятницу и субботу будет холоднее всего, чуть теплее станет в воскресенье. Каждый день ожидаются дожди.
Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в августе температура воздуха будет около и выше нормы. Холодным месяц быть не обещает.
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