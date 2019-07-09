Москвичей предупредили о грозе с дождем и ветром

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В ближайшие часы в столице ожидается гроза с дождем, усиление ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду. Предупреждение действует до 21 часа, 9 июля. Об этом сообщает МЧС России по городу.
Водителям рекомендовали соблюдать дистанцию и снизить скорость. Пешеходам – не прятаться под деревьями и обходить слабоукрепленные конструкции.
В Центре организации дорожного движения рекомендовали в вечерний час пик выбирать метро, так как на дорогах будет плотно, мокро и медленно.
"Если без машины никак, будьте осторожны и внимательны, и паркуйтесь подальше от рекламы и деревьев", – говорится в сообщении центра в Twitter.
Администратор московского парковочного пространства (АМПП) также рекомендовал водителям не парковаться вблизи деревьев и рекламных щитов.
Кроме того, москвичам и гостям столицы напомнили, что во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить.
Июль окажется холоднее июня с вероятностью 90%, считает научный руководитель Гидрометцентра. Уже на этой неделе показатели опустятся ниже 20 градусов. Умеренно прохладная и дождливая погода в европейской части страны будет длиться еще около недели.
Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец подчеркнул, что жары не прогнозируется до конца июля.
"Про жару я бы пока вообще не заикался. Еще сегодня и завтра мы будем находиться в зоне относительного климатического комфорта: от 20 до 23 градусов в дневные часы. Но даже это прохладнее, чем положено в июле для Москвы. А к концу недели мы начинаем потихоньку сваливаться в холод", – рассказал он.
Показатели будут напоминать сентябрьские значения. Ночью они могут упасть до 5–10 градусов, а днем поднимутся не выше 12–17. В пятницу и субботу будет холоднее всего, чуть теплее станет в воскресенье. Каждый день ожидаются дожди.
На 9 июля синоптики объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра.
Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в августе температура воздуха будет около и выше нормы. Холодным месяц быть не обещает.
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