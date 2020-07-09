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11:07

Москвичей предупредили о грозе

общество погода

11:07

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в столице и Подмосковье на вторник, 9 июля. В столичном регионе высока вероятность грозы и сильного ветра, сообщает Гидрометцентр России.

Жителей Москвы и области предупредили, что в течение дня местами прогремят грозы. Они будут сопровождаться порывистым ветром. Предупреждение действует до 21:00.

По прогнозам, во вторник воздух в столице прогреется максимум до плюс 19–21 градуса. По области ожидается до +22 градусов.

В целом синоптики обещают сентябрьскую погоду до самого конца месяца. По их словам, в ближайшие недели ждать летней жары точно не стоит.

Из-за североатлантических циклонов столицу будут то и дело поливать дожди. По ночам в июле прогнозируют от +7 до +12 градусов, днем – в районе +20 градусов. Это на три–пять градусов ниже нормы, уточнили специалисты.

"Утро": синоптики обещают дожди 9 июля

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общество погода

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