Синоптики рассказали москвичам о погоде на вторник

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Во вторник, 9 июля, в Москве ожидается облачная погода и кратковременный дождь. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 19-21 градуса тепла, по области до плюс 22 градусов. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 736 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40 процентов", – сообщают синоптики.

Отмечается, что такая погода может ухудшить состояние болеющих людей. Также почувствовать себя плохо могут люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ранее синоптики расстроили любителей жаркого лета.

На этой неделе в столице ожидаются дожди и похолодание до +15...+20 градусов. Погоду определит североатлантический циклон, который будет перемещаться к столичному региону всю неделю. Температурный режим будет отставать от средних многолетних значений.