Москва 24 расскажет о погоде в июле и августе на территории России

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

9 июля в МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Сезон отпусков в полном разгаре. Порадует ли столица погодой в ближайшее время? Какая погода установится в июле и августе на территории России? Какова пожароопасная ситуация в регионах? Также во время мероприятия речь пойдет о чрезвычайной паводковой ситуации в Иркутской области.

Смотрите трансляцию 9 июля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.