Гроза, дождь и ветер: куда звонить в случае ЧП

Мы подготовили для вас список контактов, куда обращаться в случае разных неприятностей (подтопления, отключения света и так далее). Подробнее – в нашем материале.

Подтопления

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Если вода затопила двор, то нужно обратиться в управу района, префектуру, департамент жилищно-коммунального хозяйства через Единую справочную службу (8 (495) 777-77-77) и Мосводосток. Их работу контролирует Объединение административно-технических инспекций, у них работает горячая линия: 8 (499) 264-96-81.

Помимо этого, можно отправить обращение в электронную приемную или письмо по обычной почте. Также жалобы на подтопления можно оставить на портале "Наш город".

Лужи образуются из-за забитых ливневых стоков, их ликвидирует Мосводосток. Вызвать бригаду – 8 (495) 657-87-03.

В переходах за ликвидацию подтоплений отвечает Гормост, им пожаловаться можно по телефону 8 (495) 632-58-46 или отправить письмо на адрес disp-gormost@dom.mos.ru.

А в случае происшествий сразу звоните по номерам 01, 101, 8 (495) 637-22-22 (единый телефон доверия ГУ МЧС России по Москве).

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На машину упало дерево

Чтобы убрать дерево с автомобиля, лучше обращаться в МЧС по номеру 112. Если автовладелец имеет полис КАСКО и там есть пункт о защите от стихийных бедствий, то следует вызвать полицию, сфотографировать место происшествия и попытаться узнать, на балансе какой организации находится дом, рядом с которым произошел инцидент (коммунальщики обязаны следить за состоянием прилегающей к дому территории и вовремя ликвидировать сухостой). Кстати, пока ожидаете приезда служб, старайтесь не трогать машину и тем более не очищать ее от палок, веток, осколков – оставьте автомобиль ровно в том виде, в котором и обнаружили.

Затем необходимо обратиться в свою страховую компанию и узнать алгоритм действий. В полицейском протоколе не стоит писать, что вы не имеете ни к кому претензий или размер ущерба не является для вас значительным – в противном случае это будет истолковано как добровольное желание отказаться от компенсации.

Если КАСКО нет, то ущерб все равно можно компенсировать. Вызывайте участкового и представителя ТСЖ, сфотографируйте место инцидента, найдите свидетелей инцидента и обращайтесь в автотехническую экспертную организацию. Финальным этапом станет иск в суд. Ответчиком выступит служба, ответственная за состояние дворовой территории – ДЭЗ, ЖЭК или ТСЖ.

Фото: Агентство "Москва"

Упал дорожный знак

В случае, когда автомобилист видит упавший из-за урагана дорожный знак или поврежденный светофор, ему нужно обратиться в Центр организации дорожного движения (ЦОДД) – 8 (495) 539-54-54 или по короткому номеру 3210.

Отключили свет

Во время грозы в доме может отключиться свет. В таком случае можно позвонить на горячую линию МОЭСК: 8 (800) 700-40-70 или в любой нужный филиал, контакты которых указаны на сайте МОЭСК.

А по поводу работы лифтов обращайтесь в "Мослифт" – 8 (499) 755-01-01 (при перебоях в работе – "МОС Отис": 8 (495) 974-68-47).

Если отключили воду

И наконец, если в доме (конечно, не по плану) отключили горячую воду, стоит звонить в МОЭК – 8 (495) 539-59-59. Холодную же воду поставляет Мосводоканал – 8 (499) 763-34-34.