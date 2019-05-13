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Москва 24

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Общество

13 мая, 13:09

Как выжить в грозу. Советы от МЧС

общество погода

На этой неделе в столице ожидаются локальные дожди с грозами. Кроме того, с 16 мая температура в городе понизится до 16−20 градусов. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Рассказываем, как правильно вести себя в грозу в городе.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

О правилах поведения во время грозы Москве 24 рассказал дежурный офицер Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Москве Андрей Павлов.

Ниже приведен подробный список вещей, которыми не стоит заниматься во время грозы. По словам Павлова – в условиях крупных городов, где везде установлены громоотводы, некоторые рекомендации можно не соблюдать. Но если гром и молния застанут вас в безлюдных местах – игнорирование правил безопасности может стоить жизни.

Если вы оказались дома

  • по возможности не выходите на улицу;
  • закройте окна и дымоходы, чтобы не было сквозняков;
  • выключите технику и мобильные телефоны.

    • Также не рекомендуется топить печь – дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. По этой же причине стоит затушить костер.

    Во время грозы не стоит находиться на крышах, либо у токоотводов и заземлителей, так как это электрические проводники находящиеся в контакте с землей. Стоит избегать антенн, безопаснее будет отключить радио, телевизор, выключить и отложить в сторону смартфон или планшет. Спасатели предлагают избегать соприкосновений с металлическими предметами.

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    Если гроза застала на улице

    • необходимо выключить телефон и другие гаджеты;
    • не используйте зонт;
    • прятаться под высокими деревьями всегда опасно;
    • купание во время грозы может привести к печальным последствиям.

    Но статистике наиболее опасными являются дубы, тополя, ели и сосны – в них чаще всего попадают молнии. При отсутствии укрытия можно лечь на землю или присесть в сухую яму. При пребывании во время грозы в лесу лучше укрываться среди низкорослой растительности.

    Ни в коем случае нельзя бегать по открытой местности во время грозы и, тем более, ездить на велосипеде. Открытое пространство стоит пересекать размеренно и не торопясь – скорее всего вы уже промокли до нитки и хуже уже не будет. Возвышенность также представляет опасность для жизни человека во время грозы.

    Во время грозы запрещено купаться в водоемах. Если непогода застала врасплох пока вы купались – необходимо незамедлительно покинуть водоем и отойти от воды. В случае, если вы плавали на лодке – самое время грести к берегу и покинуть водоем. Спасатели настоятельно не рекомендуют использовать в качестве укрытия прибрежную растительность.

    Если вы оказались за рулем

    Фото: ТАСС/Артем Геодакян

    • остановите автомобиль у обочины;
    • заглушите двигатель и опустить антенну;
    • включите аварийный сигнал.

    МЧС также не рекомендует управлять мотоциклом во время грозы.

    Если рядом с вами в человека попала молния

    • облейте холодной водой пострадавшего;
    • по возможности оберните его мокрым покрывалом или любой другой тканью;
    • если человек находится без сознания, сделайте ему искусственное дыхание;
    • обращайтесь за помощью по телефонам: 112 или 103.

    Дождь с грозой прошел в Москве 9 мая. Ветер усилился до 17 метров в секунду. В связи с непогодой синоптики рекомендовали москвичам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, также нельзя укрываться под деревьями.

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