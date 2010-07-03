Грозы и похолодание ожидаются в Москве на этой неделе

На этой неделе в столице ожидаются локальные дожди с грозами. Кроме того, с 16 мая температура в городе понизится до 16−20 градусов. Такой прогноз дал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, 13 и 14 мая москвичей ждет "хорошая майская погода". Температура воздуха будет на два−три градуса выше нормы. В частности, днем столбики термометров покажут от 18 до 23 градусов тепла, а ночью − около +10 градусов.
При этом Вильфанд предупредил горожан о кратковременных дождях и грозах, так как "все условия для грозовой деятельности существуют". А уже с 16 мая, по прогнозам, из-за изменения циркуляции воздуха летнее тепло сменится более привычными для мая температурами.
Кроме того, как отметил Вильфанд, в течение недели атмосферное давление в Москве будет слегка повышенным и составит примерно 750−754 миллиметра ртутного столба.
Накануне Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на 13 мая из-за грозы и порывистого ветра. Предупреждение действует до 21:00 понедельника. Отмечалось, что при грозе порывы ветра могут набирать скорость до 12−17 метров в секунду.
Ранее синоптики подвели некоторые климатические итоги мая. По их словам, первая декада месяца оказалась аномально теплой. Так, средняя температура в этот период составила 13,7 градуса, что на 2,5 градуса выше нормы.
"Утро": желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 13 мая
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