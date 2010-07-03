Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре 13 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на понедельник, 13 мая, из-за грозы и порывистого ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый − погода потенциально опасна", − сказано в сообщении. Как уточнили в Гидрометцентре, предупреждение будет действовать с 09:00 до 21:00 понедельника.

По прогнозам, 13 мая в столице будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду, но при грозе его порывы могут набирать скорость до 12−17 метров в секунду.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в диапазоне от 22 до 24 градусов тепла. В Подмосковье ожидается от +20 до +25 градусов.

Ранее метеорологи начали подводить некоторые климатические итоги последнего месяца весны. По их словам, первая декада мая оказалась аномально теплой. Средняя температура первой декады месяца составила 13,7 градуса, что на 2,5 градуса выше нормы. Кроме того, отметили специалисты центра погоды "Фобос", за первые десять дней мая в Москве выпало свыше 70% месячной нормы осадков.