В Москве объявлен повышенный уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве на 5 июля. В пятницу в городе ожидается порывистый ветер, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр.
"Погода потенциально опасная", – говорят синоптики.
В четверг, 4 июля, в столице будет кратковременный дождь и до +17 градусов. МЧС предупредило, что будет бушевать сильный ветер. По прогнозу метеорологов, до 21:00 будет облачно с прояснениями, ветер западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров в секунду.
Горожанам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, оставлять автомобили вдали от деревьев. Отмечается, что накануне из-за опасной погоды к врачам обратились четыре человека, в том числе ребенок.
Ранее на Кутузовском проспекте из-за ветра упало дерево. Движение по четырем полосам в сторону области было перекрыто. При этом никто не пострадал.
В Гольяновском проезде дерево упало на двухлетнего ребенка. Оно рухнуло на детскую площадку, пока там гулял ребенок вместе со своей матерью. Очевидцы помогли вытащить малыша. По предварительным данным, он не подает признаков жизни.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.