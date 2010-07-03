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13:00

В Москве объявлен повышенный уровень погодной опасности

общество погода безопасность

13:00

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве на 5 июля. В пятницу в городе ожидается порывистый ветер, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр.

"Погода потенциально опасная", – говорят синоптики.

В четверг, 4 июля, в столице будет кратковременный дождь и до +17 градусов. МЧС предупредило, что будет бушевать сильный ветер. По прогнозу метеорологов, до 21:00 будет облачно с прояснениями, ветер западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров в секунду.

Горожанам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, оставлять автомобили вдали от деревьев. Отмечается, что накануне из-за опасной погоды к врачам обратились четыре человека, в том числе ребенок.

Ранее на Кутузовском проспекте из-за ветра упало дерево. Движение по четырем полосам в сторону области было перекрыто. При этом никто не пострадал.

В Гольяновском проезде дерево упало на двухлетнего ребенка. Оно рухнуло на детскую площадку, пока там гулял ребенок вместе со своей матерью. Очевидцы помогли вытащить малыша. По предварительным данным, он не подает признаков жизни.

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общество погода безопасность

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