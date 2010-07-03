Движение на Кутузовском проспекте восстановлено

Фото: телеканал Москва 24

Движение на Кутузовском проспекте в столице, где на дорогу упало дерево, восстановлено.

"Движение восстановлено. Спасатели убрали упавшее дерево с дорожного полотна", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы ГИБДД. На участке проспекта образовался небольшой затор. Информации о пострадавших не поступало.

Утром в четверг, 4 июля, было затруднено движение в районе 18-го километра внутренней стороны МКАД. Рядом с метро "Шоссе Энтузиастов" затор растянулся на три километра.

2 июля в результате ДТП на Кутузовском проспекте пять человек оказались в больнице. Четверо из них – дети. На Кутузовском столкнулись пять автомобилей. Сообщалось, что женщина, двигаясь в сторону области, выехала на встречную и не справилась с управлением.

