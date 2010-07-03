Движение на Кутузовском проспекте перекрыто из-за упавшего дерева

Движение по четырем полосам Кутузовского проспекта в сторону области перекрыто. На проезжую часть упало дерево, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Дерево упало на проезжую часть Кутузовского проспекта, неподалеку от пересечения этой трассы с Рублевским шоссе", – сказано в сообщении. Информации о пострадавших не поступало.
2 июля в результате ДТП на Кутузовском проспекте пять человек оказались в больнице. Четверо из них – дети. На Кутузовском столкнулись пять автомобилей. Сообщалось, что женщина, двигаясь в сторону области, выехала на встречную и не справилась с управлением.
В четверг, 4 июля, в Москве ожидается кратковременный дождь и до +17 градусов. МЧС предупредило жителей Москвы, что в городе будет бушевать сильный ветер целый день. По прогнозу синоптиков Росгидромета, до 21:00 будет облачно с прояснениями, ветер западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров в секунду.
Людям посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, парковать автомобили вдали от деревьев. Отмечается, что 3 июля из-за непогоды к врачам обратились четыре человека, в том числе ребенок.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.