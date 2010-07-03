Движение на Кутузовском проспекте перекрыто из-за упавшего дерева

Фото: телеканал Москва 24

Движение по четырем полосам Кутузовского проспекта в сторону области перекрыто. На проезжую часть упало дерево, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Дерево упало на проезжую часть Кутузовского проспекта, неподалеку от пересечения этой трассы с Рублевским шоссе", – сказано в сообщении. Информации о пострадавших не поступало.

2 июля в результате ДТП на Кутузовском проспекте пять человек оказались в больнице. Четверо из них – дети. На Кутузовском столкнулись пять автомобилей. Сообщалось, что женщина, двигаясь в сторону области, выехала на встречную и не справилась с управлением.

В четверг, 4 июля, в Москве ожидается кратковременный дождь и до +17 градусов. МЧС предупредило жителей Москвы, что в городе будет бушевать сильный ветер целый день. По прогнозу синоптиков Росгидромета, до 21:00 будет облачно с прояснениями, ветер западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров в секунду.

Людям посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, парковать автомобили вдали от деревьев. Отмечается, что 3 июля из-за непогоды к врачам обратились четыре человека, в том числе ребенок.

