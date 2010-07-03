Четыре человека обратились к врачам после непогоды в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В результате непогоды в Москве к врачам обратились четыре человека, в том числе ребенок. Один из пострадавших уже выписан

Состояние госпитализированных медики оценивают как удовлетворительное, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Ранее сообщалось, что на Краснопресненской набережной сильный ветер обрушил на мужчину дорожный знак. Еще три человека пострадали в результате падения деревьев.

В то же время Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности из-за дождя в столичном регионе до 22:00 4 июля.