Москвичей предупредили об опасной погоде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за дождя, сообщает Гидрометцентр России. Он будет действовать до 22:00 4 июля.

В среду, 3 июля, воздух в столице прогреется максимум до 20 градусов тепла. В четверг температура в Москве будет варьироваться от 17 до 19 градусов тепла, по области – от 16 до 21 градуса. Будет дуть западный ветер скоростью 5–10 метров в секунду, местами с порывами до 12–17 метров в секунду.

В центре погоды "Фобос" рассказали, что такая погода соответствует майским показателям. "Синоптическая ситуация обусловится влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого грядой кучево-дождевых облаков, скоротечными ливнями, порывистым ветром и понижением температурного фона до климатической нормы мая", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что к концу недели в столицу придет осенняя погода с дождями. В связи с непогодой москвичам рекомендовали не прятаться от под деревьями, а также не стоять рядом с рекламными щитами и шаткими конструкциями.

В центре погоды "Фобос" рассказали, что пришедшее в центральные районы России похолодание случается раз в 18 лет.