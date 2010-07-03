В Москву к выходным снова придет осенняя погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В конце недели в столицу придет осенняя погода с дождями. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу центра погоды "Фобос".

"Натиск североатлантических циклонов усилится, а значит, небо нахмурится, прошумят обложные дожди, столбики термометров опустятся до сентябрьских значений – в разгар дня всего до +15–18 градусов", – говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что похолодание придет в столице уже в среду, 3 июля. В городе ожидается пасмурная погода с сильными дождями и порывистым ветром. Столбики термометров будут держаться на отметке +17...+20 градусов.

Ранее москвичей предупреждали о грозе, граде и ветре с порывами до 17 метров в секунду. В связи с непогодой москвичам рекомендовали не прятаться от непогоды под деревьями, а также не стоять рядом с рекламными щитами и шаткими конструкциями.

В центре погоды "Фобос" рассказали, что пришедшее в центральные районы России похолодание случается раз в 18 лет.

